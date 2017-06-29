بريطانيا: ذكرى إعلان دولة داعش تزامنت مع هزيمته

أكد وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الخميس من بروكسل أن الذكرى الثالثة لإعلان تنظيم #داعش خلافته يتزامن مع هزيمة التنظيم في #العراق.

وقال فالون، في تصريحات قبل بدء اجتماعات وزراء الدفاع لدول حلف #الناتو في بروكسل إن التنظيم سيطرد خارج العراق ويهزم في سوريا. وتابع قائلاً:" لقد تم تحرير نحو 4 ملايين شخص من حكم داعش. ونحن مصممون على طرده خارج العراق وإلحاق الهزيمة به في سوريا".

أما حول الملف السوري، فقال:" نسعى في سوريا للتوصل إلى حل سياسي يتجاوب مع تطلعات المعارضة، ويستجيب أيضا مع الحساسيات القائمة في تركيا والأردن المجاورين لسوريا".

وعن مسألة تسليح الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد، أكد فالون على وجوب مراعاة حساسيات دول الجوار السوري.