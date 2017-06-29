روسيا ساخرة من حاملة طائرات بريطانية: هدف مريح

سخر الجيش الروسي من حاملة طائرات بريطانية جديدة، اليوم الخميس، قائلاً إن "حاملة الطائرات الملكة إليزابيث" تشكل "هدفاً كبيراً مريحاً"، وإن من الحكمة أن تبقى بعيدة عن سفن #موسكو الحربية.

وبدأت حاملة الطائرات العملاقة وهي أكبر سفينة حربية بريطانية وأكثرها تطورا أول رحلة لها يوم الاثنين، مما حدا بوزير الدفاع البريطاني للقول إن الروس سينظرون لها "بشيء من الحسد".

وثار غضب #وزارة_الدفاع الروسية بسبب وصف #فالون لحاملة الطائرات الروسية الوحيدة بأنها متهالكة، وأصدرت بيانا شديد اللهجة اليوم الخميس انتقدت فيه فالون وسخرت من حاملة الطائرات.

وقالت الوزارة "هذه التصريحات المنتشية.. بشأن تفوق المظهر الخارجي الجميل لحاملة الطائرات الجديدة على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف تظهر جهل فالون المطبق بعلوم العسكرية البحرية".

وأضافت الوزارة "مثل النحل فإن حاملة الطائرات البريطانية لا تقدر سوى على إرسال طائرات بشكل منفرد مصحوبة بعدد من السفن الحربية وسفن الدعم والغواصات لحمايتها.. لهذا السبب فإن حاملة الطائرات البريطانية مجرد هدف بحري كبير ومريح".

ذكرت الوزارة أنه على النقيض فإن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف، وهي #حاملة_الطائرات_الروسية الوحيدة والسفينة التي وجه لها فالون انتقادات أكثر من مرة، مزودة بمجموعة من الصواريخ الدفاعية.

ونصحت الوزارة حاملة الطائرات البريطانية بالبقاء بعيدا عن البحرية الروسية.

وقالت "من مصلحة البحرية الملكية البريطانية ألا تستعرض جمال حاملة طائراتها في أعالي البحر، إلا على بعد مئات الأميال من قريبتها الروسية".