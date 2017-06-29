ضبط خلية "الفأس" الإرهابية في البحرين

أعلن اللواء طارق بن حسن الحسن، #رئيس_الأمن_العام في #البحرين، الخميس، تفاصيل العملية الأمنية الاستباقية "الفأس" التي تتبع ما يسمى بتنظيم #سرايا_الأشتر_الإرهابي، حسب موقع وزارة داخلية البحرين.

وقال رئيس الأمن العام البحريني إن الخلية الإرهابية اتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعاً يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة، وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، بتقنيات مختلفة. كما أن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة، للكشف عن أية ارتباطات تنظيمية بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى.

وتشير الوقائع والتحريات، حسب رئيس الأمن العام البحريني، إلى أن أعضاء هذه الخلية، شاركوا تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة الأخيرة، واستهدفت رجال الأمن، ومنها:

- التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير 2017 والذي نتج عنه تضرر شاحنة وسيارة مدنية تصادف مرورها قريباً من موقع التفجير.

- التفجير الإرهابي في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017 والذي أدى إلى إصابة سائقة سيارة، تصادف مرورها بالموقع، بشظية، أدخلت على إثرها للمستشفى.

- إلقاء قنبلة يدوية عسكرية على موقع لقوات الأمن في سماهيج بتاريخ 7 أبريل 2017.

وقد تم القبض على كل من:

1- المدعو سيد أحمد مهدي كاظم"20 عاماً" طالب تربية رياضية بجامعة البحرين، وتكرر سفره إلى #إيران وسبق الحكم عليه في قضية إشعال حريق عمداً والاعتداء على الشرطة.

2- المدعو عيسى حسن عيسى علي"20 عاما" (طالب) ومتورط في قضايا إرهابية وتكررت سفراته إلى #سوريا.

3- المدعو علي داود أحمد داود العرادي"19 عاماً" (عامل) وخضع لتدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب #حزب_الله_العراقي، حيث تم تدريبه على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.

4- المدعو حسن شاكر حسن علي القوة "21 عاما" حاصل على بعثة دراسية بأحد معاهد التدريب بالبحرين، وتدرب عسكريا في #العراق على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.

5- ميثم علي حسن علي حسن "20 عاما" سبق الحكم عليه في قضايا إرهابية.

كما تم ضبط كميات من المواد المتفجرة من بينها مادة C4 شديدة الانفجار ونترات اليوريا والأمونيوم ومواد خام كيمياوية، وتدخل في تركيب المتفجرات، والتي تعادل مجتمعة في القوة التدميرية، حوالي 52 كيلوغراماً من مادة TNT شديدة الانفجار.