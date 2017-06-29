فرنسا.. اعتقال شخص حاول دهس مشاة بالقرب من مسجد

أعلنت الشرطة الفرنسية، ليل الخميس، أنها أوقفت شخصاً حاول #دهس مدنيين بسيارة رباعية الدفع عند مدخل مسجد "كريتيي" وهي مدينة صغيرة قرب باريس.

وتم توقيف المعتدي، وتقوم الشرطة بالتحقيق معه، ولم يُسجل وقوع إصابات.

وذكرت الشرطة أن دوافع الرجل لم تتضح بعد وإنه لم ينجح في دهس الحشود بسبب حواجز وضعت أمام المسجد.

ونسبت وسائل إعلام فرنسية للمعتدي قوله إنه أراد الانتقام لضحايا #الباتاكلان و #الشانزيليزيه الذين سقطوا نتيجة هجمات تبناها تنظيم "داعش".

وفي الأسبوع الماضي، قاد رجل #سيارة نحو مصلين لدى مغادرتهم مسجدا في #لندن، واتهم بالإرهاب والشروع في القتل.

يذكر أنه في 20 أبريل الماضي، قتل شرطي فرنسي، وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار من قبل مسلح في جادة #الشانزيليزيه وسط #باريس .

وقتلت الشرطة االفرنسية المهاجم، وبعد ساعات قليلة تبنى #داعش الهجوم.

ويعتبر شارع الشانزيليزيه أحد أهم المعالم والشوارع في #العاصمة_الفرنسية، وهو قبلة لسياح العالم أجمع.

وفي 14 نوفمبر 2015، هاجم مسلحون مجهولون صالة مسرح #باتاكلان التي كان يتجمع فيها حوالي 1500 شخص لحضور حفل موسيقي في شارع باتاكلان الواقع في الجادة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقعت مجزرة رهائن راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، و352 جريحا.