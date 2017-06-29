فنزويلا.. النائب العام تتهم الرئيس بـ"إرهاب الدولة"

اتهمت لويزا أورتيغا، النائب العام في فنزويلا، الأربعاء، الرئيس نيكولاس مادورو باستخدام "إرهاب الدولة"، عبر حض قوات الأمن على استخدام العنف بمواجهة التظاهرات التي تعم البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت في تصريح صحافي غداة قصف مروحية للشرطة مقر المحكمة العليا "يبدو هنا وكأن البلاد بكاملها باتت إرهابية".

وكان الرئيس مادورو وصف هذا الهجوم بـ"الإرهابي".

وأضافت "أنا أعتقد بأن ما نواجهه اليوم هو إرهاب دولة، حيث فقدنا الحق بالتظاهر ويتم قمع المتظاهرين بقسوة، وحيث يساق المدنيون أمام المحاكم العسكرية".

وكثفت أورتيغا خلال الأسابيع القليلة الماضية انتقاداتها لحكومة مادورو، واتهمتها بالسعي لمصادرة السلطة وقمع التظاهرات المناهضة لها، ما أدى إلى مقتل 76 شخصاً منذ مطلع نيسان/أبريل.

وأضافت أورتيغا "نحن أمام أعمال وحشية، حيث يتم تشجيع العنف والكراهية والحض على التمرد المسلح".

وأعلنت حكومة الرئيس مادورو، الأربعاء، أنها تعرضت، الثلاثاء، لمحاولة انقلابية عندما قامت مروحية يقودها شرطي بإلقاء أربع قنابل، حسب قولها، على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.

وختمت أورتيغا كلامها بدعوة الفنزويليين إلى "البقاء أوفياء للدستور والقانون".