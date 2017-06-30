نقل جثمان منفذ اعتداء برلين إلى تونس

نقل جثمان أنيس العامري منفذ اعتداء سوق عيد الميلاد في #برلين إلى #تونس الجمعة، وفق ما أفاد مصدر ملاحي واحد أفراد العائلة.

ووصل جثمان العامري (24 عاما عند حصول الاعتداء) إلى مطار #قرطاج من إيطاليا حيث تسلمته العائلة التي غادر أفرادها المطار عصرا، وفق ما أفاد مصدر ملاحي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس.

وسيوارى بعدها في مسقط راس العامري قرب القيروان (وسط) وفق ما أكد عبد القادر، أحد اشقاء منفذ الاعتداء، في اتصال هاتفي مع فرانس برس.

ونفذ أنيس العامري بواسطة شاحنة اعتداء في برلين في 19 كانون الاول/ديسمبر 2016 خلف 12 قتيلا ونحو خمسين جريحا. وأعلن ولاءه لتنظيم #داعش في شريط مصور بثته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وقتل العامري في 23 كانون الاول/ديسمبر في ميلانو الإيطالية خلال عملية تدقيق روتينية للشرطة بعد عبوره أربعة بلدان أوروبية.