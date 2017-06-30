60 مفقودا بغرق مركب في البحر المتوسط

اعتبر نحو 60 مهاجراً مفقودين في #البحر_المتوسط بعد غرق مركبهم قبالة #ليبيا بحسب ما قال متحدث باسم #المنظمة_الدولية_للهجرة لوكالة فرانس برس استنادا إلى ما رواه ناجون.

وكان الزورق المطاطي يقل ما بين 140 و150 شخصا بينهم نساء بعد خمس ساعات من انطلاقه من شمال إفريقيا الاثنين، بحسب شهادات 80 ناجيا تم إنقاذهم ونقلهم إلى #إيطاليا.

وقال فلافيو دي جاكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة في روما لوكالة فرانس برس "إنهم لا يدركون كم مر من الوقت قبل وصول فرق الإغاثة. انتظروا حتى ساد الظلام، ثم وصلت مراكب وتم إنقاذهم".

وجرى نقل الناجين للسفينة العسكرية البريطانية "اتش ام اس ايكو"، التي تعمل حاليا في البحر المتوسط ضمن "عملية صوفيا" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين.

وبالإضافة إلى هؤلاء، نقلت السفن 470 شخصا اخرين إلى ميناء برنديسي الإيطالي الجمعة، في خضم أسبوع حافل بعمليات الإنقاذ في البحر.

ومع استغلال المهربين للطقس الجيد وهدوء البحر، جرى إنقاذ اكثر من 10 آلاف شخص من مئات القوارب المتهالكة التي انطلقت من ليبيا منذ الاحد الفائت.

ووصل أكثر من 83 ألف مهاجر إلى #إيطاليا منذ بداية العام الحالي، بزيادة أكثر من 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

وترفع الحصيلة الجديدة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور المتوسط إلى قرابة 2100 شخصا منذ بداية العام الجاري.