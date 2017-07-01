إصابة 17 شخصاً بإطلاق نار بملهى في أميركا

أصيب 17 شخصا في إطلاق نار بملهى في ولاية #اركنساو في جنوب #الولايات_المتحدة، حسب ما أفادت الشرطة السبت.

وتعرض بعض الضحايا للدهس بسبب التدافع إثر سماع دوي إطلاق النار في ملهى "باور الترا لونج" في مدينة ليلتل روك في ولاية اركنساو قرابة الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، حسب ما أفاد تلفزيون محلي.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر "لا نعتقد أن الحادث ناجم عن إطلاق نار عشوائي أو أنه حادث مرتبط بالإرهاب".

وتابعت أن ما حصل "يبدو أنه شجار في حفلة".

وأوضحت الشرطة لاحقا أن "كل المصابين الـ 17 في إطلاق النار أحياء".

وأشارت إلى أن أحدهم "إصبح في حالة مستقرة بعد أن كانت حالته حرجة".

ولم تكشف #الشرطة أي أسماء أو معلومات عن مشتبه بهم.