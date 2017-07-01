الخرطوم: نتطلع لرفع العقوبات الأميركية

قال السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_السودانية إن بلاده تتطلع لرفع العقوبات الأميركية "لتفتح الطريق لعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".

وأوردت وكالة السودان الرسمية للأنباء تصريحات صحافية للناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية ردا على ما جاء في بيان السفارة الأميركية بالخرطوم حول حقوق الإنسان بالسودان "إن قضايا حقوق الإنسان السوداني شأن داخلي، ومع ذلك فإن حكومة #السودان وبكل ثقة مستعدة للارتباط الإيجابي، آملة أن يصاحب القول العمل فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء".

وأضاف أن السودان، بما له من موقع استراتيجي وإمكانيات بشرية وطبيعية هائلة، وما حققه من تقدم مشهود في خطة المسارات الخمسة يتطلع لرفع العقوبات الأميركية لتفتح الطريق لعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، علاقات يسودها الاحترام والتعاون والمنافع والمصالح المشتركة، والتفاهم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت الولايات المتحدة أعربت أمس الجمعة عن قلقها حيال سجل حقوق الإنسان في السودان رغم التقدم الذي أحرزته #الخرطوم بشأن المسارات الخمسة المتعلقة برفع العقوبات الأميركية المفروضة منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون في عام 1997.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم، أمس الجمعة، فإن واشنطن تتطلع إلى إحراز تقدم أقوى من قبل الحكومة السودانية في مجالات تتعلق بالناشطين المسجونين وهدم الكنائس وتقييد الفضاء السياسي والقيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية التعبير ومصادرة الصحف.

وانتقدت الخارجية السودانية ما جاء في بيان السفارة الأميركية.

وقبل مغادرته #البيت_الأبيض بأسبوع، رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما #العقوبات_الاقتصادية المفروضة على السودان مؤقتا.

وينتظر أن تقرر إدارة الرئيس دونالد #ترمب في منتصف يوليو الحالي في رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كلي أو الإبقاء عليها حسب التقدم في المسارات المتفق عليها.

وتشير تصريحات أميركية إيجابية إلى إحراز تقدم ملموس في تلك المجالات، لكن الإدارة الأميركية لم تشر إلى ما إذا كانت سوف ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.