إسرائيل تعتقل برلمانية فلسطينية و8 ناشطين

قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن قوات #الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من كوادرها فجر الأحد من بينهم خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة، وهي ثاني أكبر فصائل #منظمة_التحرير الفلسطينية في بيان، أن الاعتقالات شملت إضافة إلى جرار "الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدداً من الناشطين".

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال "خالدة جرار اعتقلت في أعقاب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم #الجبهة_الشعبية دون علاقة كونها في المجلس التشريعي"، على حد قوله.

وأضاف في تغريدة على تويتر "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 9 مطلوبين فلسطينيين من (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية"، حسب تعبيره.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال خالدة جرار في عام 2015 وأمضت عاماً ونصف العام في السجن.