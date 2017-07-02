إطلاق سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

أطلق الأحد سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق #إيهود_أولمرت الذي سجن لمدة سنة و4 أشهر بتهمة #الفساد، بحسب ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

ترأس أولمرت (71 عاما) #الحكومة_الإسرائيلية بين 2006 و2009، وهو أول رئيس حكومة يدخل السجن في #إسرائيل. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهراً، لكنه استفاد من حكم مخفف.

بدأ سقوط أولمرت في تموز/يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.