تركيا..مسلحون أكراد يقتلون اثنين من مسؤولي الحزب الحاكم

قالت السلطات التركية، إن مسلحين أكرادا قتلوا بالرصاص اثنين من مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم بجنوب شرق البلاد خلال اليومين الماضيين.

وذكر مكتب حاكم #إقليم_ديار_بكر أن أورهان مرجان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة ليجه بالإقليم، تعرض لإطلاق نار أمام منزله ليل الجمعة وفارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأضاف أن مسلحين قتلوا أيدين أهي، نائب رئيس #الحزب_الحاكم في منطقة أوزلاب بإقليم فان ليلة أمس السبت. وقالت مصادر أمنية إن المسلحين خطفوا أهي من منزله تحت تهديد السلاح وقتلوه في مكان قريب.

وكتب وزير الطاقة التركي، براءت ألبيرق، على تويتر يقول، إن مسلحي #حزب_العمال_الكردستاني قتلوا المسؤولين.

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته لكنه استهدف من قبل مسؤولين في الحزب الحاكم.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984، وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا أغلبهم من الأكراد.

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا الجماعة على أنها إرهابية.

وانهار وقف لإطلاق النار بين تركيا والمسلحين في يوليو/تموز 2015، وشهدت منطقة جنوب شرق #تركيا لاحقا بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ اندلاع التمرد.