مصر تزود حماس بمعدات ثقيلة وكاميرات مراقبة لهذه الأسباب

قال اللواء توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي في #غزة، إن لجنة فنية من قطاع غزة ستتوجه إلى مصر الأسبوع الجاري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة قبل عدة أسابيع.

وأضاف أبو نعيم في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجانب المصري "أبدى استعداده لإدخال معدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، بما يساعد على تحسين مستوى الضبط الأمني في المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وقطاع غزة"، مبرزاً أن الإجراءات المتخذة على الحدود "تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار".

وكان أبو نعيم يشير إلى المنطقة العازلة التي بدأت "حماس" بإقامتها على الحدود مع #مصر.

وتعمل آليات ثقيلة على مدار الساعة على حدود مصر لإزالة الأتربة، وتمهيد طريق عريض على الحدود، فيما سيتحول لاحقاً إلى منطقة عسكرية عازلة تسيطر عليها "حماس" لمنع أي تسلل من وإلى مصر.

وأوضح أبو نعيم، وهو أحد أعضاء وفد "حماس" الذي زار مصر الشهر الماضي، أن "المنطقة العازلة التي يجري العمل لإتمامها على الحدود تندرج ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة، وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع".

وتخطط "حماس" لإقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية لمراقبة الحدود، ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين. وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها #حماس تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومتراً، على أن يتم لاحقاً نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجاً عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.

ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية نشرة عناصر أمنية واسعة تابعة لحركة "حماس" على طول الحدود على أن تبقى هناك بشكل مستمر.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر لم تسمها، أن ثمة اتفاقاً كاملاً مع مصر على تجهيز المنطقة وحراستها بشكل أفضل على مدار الساعة.

وكانت مصر قد طلبت من "حماس" مراراً ضبط الحدود، وعدم السماح بتسلل عناصر متطرفة من وإلى #سيناء، كما طلبت منع تجارة السلاح ووقف أي عمل للأنفاق المتبقية.

وشددت "حماس" فعلاً من إجراءاتها على الحدود، ونشرت عناصر لها هناك، لكن مصر لم تكن راضية تماماً. ويتوقع مسؤولون في "حماس" أن تفتح مصر معبر رفح قبل #عيد_الأضحى بحسب وعود مصرية.