واشنطن ترفع طيران "الاتحاد" من لائحة الحظر الإلكتروني

أعلنت السلطات الأميركية الأحد أنها أعادت السماح بنقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب في رحلات طيران شركة الاتحاد الإماراتية المتوجهة إلى #الولايات_المتحدة.

وشركة #الاتحاد هي الأولى التي تستفيد من رفع هذا الحظر الذي فرضته السلطات الأميركية في 21 آذار/مارس على الرحلات القادمة من 10 مطارات في ثمانية بلدان عربية إضافةً إلى تركيا.

ويشمل الحظر كل الكومبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية وبقية الآلات الإلكترونية التي يتجاوز حجمها حجم الهاتف المحمول.

وبررت السلطات الأميركية هذا الحظر بالخوف من تفخيخ هذه المعدات.

وألغي هذا الحظر بالنسبة لكافة رحلات شركة الاتحاد التي تقلع من مطار #أبوظبي، حسب ما أعلن الأحد ديفيد لابان المتحدث باسم دائرة الأمن الداخلي الأميركي.

وأوضح هذا المتحدث أن الحظر رفع بالنسبة لشركة الاتحاد لأن الشركة ومطار أبو_ظبي اتخذا كافة الإجراءات الأمنية الإضافية التي طلبتها واشنطن في 28 حزيران/يونيو.

وأضاف: "نهنىء شركة الاتحاد لأنها عملت سريعا على تطبيق الإجراءات الأمنية الإضافية.. إن ما قاموا به هو مثال يجب الاقتداء به من قبل كافة #شركات_الطيران الأجنبية والأميركية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 28 حزيران/يونيو أنها فرضت إجراءات أمنية أكثر تشددا على كل #الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة.

ولم يكشف عن هذه الإجراءات إلا أنها تشمل تعزيز تفتيش الركاب وتدقيقا إضافيا على المعدات الالكترونية التي يحملونها. وتختلف هذه الإجراءات بين مطار وآخر.

ووعدت واشنطن برفع الحظر على نقل الكومبيوترات إلى مقصورات الركاب في الطائرات، لأي شركة تتقيد بالإجراءات الأمنية الجديدة.

وعلّقت شركة الاتحاد للطيران في بيان أنّ "إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة أصدرت قراراً برفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة بدءاً من اليوم (الأحد)، وذلك عقب مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي".

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران إنّه "مع بدء سريان القرار الأميركي بأثر فوريّ، فإنه يسمح برفع القيود عن المسافرين إلى الولايات المتحدة، وباصطحاب كافة أجهزة الحواسب المحمولة، والأجهزة".