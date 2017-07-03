إسرائيل تخطط لمساكن يهودية داخل أحياء فلسطينية بالقدس

من المتوقع أن تدفع #إسرائيل، خلال الأسابيع القريبة، سلسلة طويلة من الخرائط لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وإقامة مساكن لليهود داخل الأحياء الفلسطينية.

والحديث عن مخططات بناء تم تجميدها لفترة طويلة، من بينها مخطط لإنشاء حوالي 2000 وحدة إسكان في الأحياء اليهودية الكبيرة، وأربعة مخططات لتوطين اليهود في حي الشيخ جراح الذي يسكنه فلسطينيون، ويرتبط تنفيذ بعض المخططات بإخلاء الفلسطينيين الذين يقيمون في المكان.

من بين المخططات المختلف عليها لدى المستوى السياسي في إسرائيل، هناك 4 مخططات للبناء لليهود في الشيخ جراح، إلى الشمال من البلدة القديمة بالقدس.

وحسب أحد المخططات الاستيطانية سيتم إخلاء عائلة فلسطينية من أجل إقامة بناية تتألف من ثلاثة طوابق تضم ثلاثة بيوت. وحسب خطة أخرى سيتم إخلاء أربع عائلات فلسطينية من أجل إنشاء بناية مؤلفة من خمسة طوابق، تضم عشر وحدات إسكانية.

وقال عضو بلدية الاحتلال بالقدس آرييه كينغ، الضالع كثيراً في دفع #الاستيطان في حي الشيخ جراح، إن المصادقة على خطة البناء هي جزء من عملية إخلاء العائلات الفلسطينية. وقال إنه "حسب القانون فإن أحد أسباب إخلاء السكان هو الادعاء بأن صاحب العقار يريد تطويره". وفي هذه الحالة يمكن للعائلات الفلسطينية الحصول على تعويض عن بيوتها. وحسب كينغ فقد تم تجميد المخططات لمدة ست سنوات، بسبب توجيهات وصلت من القيادة السياسية.

باستثناء هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش لجنة التنظيم والبناء اللوائية الإسرائيلية، أيضاً، خطة لإقامة مدرسة دينية يهودية على أرض مفتوحة في الشيخ جراح. ويتوقع أن تقام المدرسة على مسافة قريبة من محطة الوقود في الحي، رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع إنشاء منشآت عامة بمحاذاة محطات للوقود وستتألف المدرسة من ثمانية طوابق، بينما سيقام فوقها طابقان لمؤسسات الطوارئ والإنقاذ. أما الخطة الرابعة فتتعلق بإنشاء بناية مكاتب مؤلفة من ستة طوابق، من قبل مستوطنين إسرائيليين في قلب الحي الفلسطيني.

بالإضافة إلى خطط البناء في الشيخ جراح، ستتم مناقشة مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية في #القدس الشرقية. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، هذا الأسبوع، اقتراحاً بإيداع مخطط لبناء 944 وحدة إسكان في "غبعات زئيف". وقد صادرت إسرائيل الأراضي التي ستقام عليها البيوت في عام 1980 ولم يتم عمل شيء فيها. كما ستناقش اللجنة مخططات لبناء 800 وحدة إسكان في مستوطنة "غيلو"، و200 وحدة في مستوطنة "راموت"، 240 وحدة في مستوطنة "نفيه يعقوب" و116 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف".