اضطراب الملاحة في مطار بن غوريون بسبب ازدحام الطائرات

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن حركة الملاحة في #مطار_بن_غوريون في #تل_أبيب شهدت اضطرابات لبعض الوقت الاثنين بسبب ازدحام الطائرات في سماء المطار، نافيةً معلومات ربطت بين هذه الاضطرابات و"حادث أمني".

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها في أكبر مطارات #إسرائيل مع حلول المساء بعدما تأخر العديد من الرحلات.

وكانت قناة "كان 11 تي. في" التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلامية أخرى أرجعت هذه الاضطرابات لدواع أمنية، مؤكدةً أن سلطات المطار طلبت من الطائرات الآتية إلى إسرائيل مغادرة المجال الجوي الاسرائيلي.

لكن المتحدث باسم سلطة مطارات اسرائيل عوفر ليفلير نفى وقوع أي حادث أمني وأي إغلاق للمجال الجوي الإسرائيلي، مؤكداً أن كل ما في الأمر هو ازدحام في حركة الطائرات.

وقال المتحدث لوكالة "فرانس برس": "كل شيء على ما يرام، الوضع هادئ تماما. لم يقع أي حادث أمني".

وفي نيسان/ابريل 2016 اعترضت مقاتلات حربية اسرائيلية #طائرة مدنية لم تعرّف عن نفسها واقتادتها إلى مطار #بن_غوريون حيث تبيّن أنها طائرة تابعة لشركة طيران سيناء المصرية وكانت تقوم برحلة بين القاهرة وتل أبيب.

ويومها اتهمت هيئة الطيران المدني المصرية نظيرتها القبرصية بأنها تأخرت كثيرا في تزويد السلطات الإسرائيلية ببيانات التعريف التي زودتها بها الطائرة المصرية.