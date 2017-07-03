اعتقال رجل هدد بقتل ماكرون خلال عرض في باريس

أفاد مصدر قضائي الاثنين أنه تم توقيف رجل قريب من عقيدة #اليمين_المتطرف هدد بقتل الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون خلال العرض التقليدي في يوم 14 تموز/يوليو في #باريس ووجهت إليه التهم وأودع السجن السبت.

والرجل البالغ من العمر 23 عاماً أوقف في 28 حزيران/يونيو في ضواحي باريس، وسبق أن أدين بتهمة تمجيد الإرهاب ويصف نفسه بأنه "قومي"، حاول اقتناء سلاح ناري ووجهت إليه تهمة "عمل فردي إرهابي".

فيما وضع الرجل قيد الحجز الاحتياطي وقال إنه كان ينوي مهاجمة رئيس الجمهورية وأقليات مثل "مسلمين ويهود وسود ومثليي جنس" بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

كما أنه قال لاحقا للمحققين إنه فكر بقتل رئيس الجمهورية خلال عرض 14 تموز/يوليو على جادة #الشانزيليزيه الذي دعي إليه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

ورصد المشتبه به بعدما حاول اقتناء سلاح ناري على موقع ألعاب فيديو.

وكان الرجل معروفاً لدى القضاء، حيث حكم عليه عام 2016 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الحقد العرقي وتمجيد الإرهاب.