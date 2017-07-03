البشير يلتقي بوتين في موسكو الشهر المقبل

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الاثنين، عن زيارة "مهمة" سيقوم بها الرئيس، عمر البشير، إلى روسيا في منتصف أغسطس/آب المقبل، تلبية لدعوة نظيرة فلاديمير #بوتين.

وقال غندور - في بيان صحافي - إن الزيارة تأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الأصعدة كافة.

وأوضح الوزير أن الزيارة المرتقبة ستناقش جملة من الملفات المهمة، تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق والتشاور السياسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة.

وشدد على أن الزيارة المرتقبة تأتي في وقت تشهد فيه علاقات #السودان الخارجية انفتاحاً شاملاً مع دول العالم كافة وحضوراً فاعلاً على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية.

وتتمتع الخرطوم بعلاقة جيدة مع موسكو، وعادة ما تعوّل على تلك العلاقة في الدفاع عن وجهة نظرها في القضايا السودانية، التي تطرح في المحافل الدولية.

وعقب لقائه بالرئيس #عمر_البشير، الأحد الماضي، كشف السفير الروسي لدى السودان، أمير غياث شبرينسكي، أن علاقات بلاده مع #السودان دخلت مرحلة مهمة من آفاق التعاون المشترك، قائلاً إن مشروعات التعاون خلال المرحلة المقبلة تشمل مجالات التعدين والزراعة والبترول والصناعة ومشاريع تجارية وصناعية.

وفي يناير الماضي تسلَّمت وزارة المعادن السودانية وثائق جيولوجية من جمهورية روسيا، يعود تاريخها إلى #المشروع_الروسي_السوداني، الذي نُفِّذ في سبعينيات القرن الماضي.

وتمثل الوثائق التي سُلِّمت للجانب السوداني من قبل شركة (روس جيولوجيا) الروسية الحكومية، أكبر قاعدة بيانات للعمل الجيولوجي السوداني.

وكان وزير الخارجية الروسي قد زار #الخرطوم قبل 3 سنوات وأثمرت الزيارة عن خطط تقنية في المجال العسكري.

وأكدت #روسيا حينها أن هذه الخطط ستكون منسجمة مع التزامات موسكو والخرطوم الدولية.