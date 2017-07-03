جرحى إثر إطلاق نار أمام مسجد بفرنسا واستبعاد "الإرهاب"

أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد #أفينيون في جنوب شرق #فرنسا مساء الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التي استبعدت فرضيّة العمل الإرهابي.

واستناداً إلى الأدلة الأولى التي جُمعت في المكان، فإنّ شخصين على الأقلّ خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي وأطلقا النار، بحسب النيابة العامة التي أشارت إلى أنّ أحدهما استخدم بندقية صيد.

وأكّدت النيابة العامة أنّ حياة الجرحى الثمانية ليست في خطر. وتابعت "ما علمناه الليلة هو أنّ المسجد لم يكُن مستهدفاً".

وأضافت النيابة العامة أنّ "الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أيّ علاقة" لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدةً فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب الشهادات، فإنّ أربعة رجال مقنّعين كانوا داخل السيارة. وقد كُلّفت الشرطة القضائية بإجراء تحقيق.