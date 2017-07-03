جماعة بوكو حرام تقتل 9 وتخطف عشرات في النيجر

قال مسؤول محلي وصحافي، اليوم الاثنين، إن متطرفين يشتبه أنهم من جماعة #بوكو_حرام قتلوا 9 أشخاص وخطفوا العشرات في هجوم مساء أمس الأحد في جنوب #النيجر.

وقال مامان نور، وهو مدير إذاعة محلية في بلدة كابيلاوا القريبة، إن المهاجمين وصلوا على الجمال إلى قرية نجاليوا، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال الحدود مع نيجيريا موطن تمرد بوكو حرام.

وأضاف نور "قتلوا تسعة وخطفوا نحو 30".

وأكد أبا جاتا عيسى، رئيس بلدية المنطقة، مقتل التسعة وقال إنهم خطفوا نحو 40 من النساء والأطفال.

ودأبت بوكو حرام على شنِّ هجمات عبر الحدود من معاقلها في شمال شرقي #نيجيريا وقتلت أكثر من 20 ألف شخص خلال تمردها المستمر منذ ثماني سنوات.

والأسبوع الماضي قتل انتحاريون شخصين، وأصابوا 11 في مخيم تديره الأمم المتحدة في نفس المنطقة بالنيجر. ويستضيف المخيم عشرات الآلاف من السكان الذين فروا من عنف بوكو حرام.