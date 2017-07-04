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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً.. وترمب يغرد ساخراً

المصدر: العربية.نت- فرانس برس
من عملية سابقة لإطلاق صاروخ كوري شمالي (أرشيفية)
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن #كوريا_الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا سقط في #بحر_اليابان، بينما قالت طوكيو إن الصاروخ قد يكون سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقال الجيش في بيان إن "الصاروخ البالستي غير المحدد" أطلق من موقع قريب من بانغيون في مقاطعة بيونغان الشمالية الواقعة في غرب #كوريا الشمالية وسقط في بحر الشمال، التسمية الكورية لبحر اليابان.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة "فرانس برس" إن الصاروخ الكوري الشمالي قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة أي على بعد أقل من 200 ميل بحري من سواحل الارخبيل.

إلى ذلك، قال الجيش الأمريكي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا متوسط المدى وأنها رصدته لمدة 37 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان. وقالت في بيان "قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية قدرت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية". وأضافت أن الصاروخ أطلق من مكان قريب من مطار يانغيون.

ترمب يرد ساخراً

في المقابل، رد الرئيس الأميركي بطريقة ساخرة على هذا التصرف، وتساءل في تغريدة على حسابه على تويتر: "أليس لدى هذا الرجل شيئاً آخر يفعله في حياته؟".

وتابع قائلاً:" من الصعب الاعتقاد أن اليابان وكوريا الجنوبية ستتحملان المزيد من هذا. وأضاف "ربما ستضغط الصين بقوة على كوريا الشمالية وتنهي هذا الهراء للأبد".

ويأتي إطلاق الصاروخ في اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها الوطني وبعيد أيام من القمة الأميركية الكورية الجنوبية التي عقدت في واشنطن وتباحث خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي إن في التهديدات الكورية الشمالية.

وخلال القمة دعا ترمب الى "رد حازم" على نظام #بيونغ_يانغ، مؤكدا أن "فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي انتهت. بكل صراحة، لقد نفد الصبر".

كلمات دالّة

#كوريا الشمالية, #بيونغ يانغ, #كوريا, #كوريا الجنوبية, #سيول, #اليابان, #طوكيو, #بحر اليابان

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