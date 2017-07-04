كوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً.. وترمب يغرد ساخراً

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن #كوريا_الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا سقط في #بحر_اليابان، بينما قالت طوكيو إن الصاروخ قد يكون سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقال الجيش في بيان إن "الصاروخ البالستي غير المحدد" أطلق من موقع قريب من بانغيون في مقاطعة بيونغان الشمالية الواقعة في غرب #كوريا الشمالية وسقط في بحر الشمال، التسمية الكورية لبحر اليابان.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية لوكالة "فرانس برس" إن الصاروخ الكوري الشمالي قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة أي على بعد أقل من 200 ميل بحري من سواحل الارخبيل.

إلى ذلك، قال الجيش الأمريكي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا متوسط المدى وأنها رصدته لمدة 37 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان. وقالت في بيان "قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية قدرت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية". وأضافت أن الصاروخ أطلق من مكان قريب من مطار يانغيون.

ترمب يرد ساخراً

في المقابل، رد الرئيس الأميركي بطريقة ساخرة على هذا التصرف، وتساءل في تغريدة على حسابه على تويتر: "أليس لدى هذا الرجل شيئاً آخر يفعله في حياته؟".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

وتابع قائلاً:" من الصعب الاعتقاد أن اليابان وكوريا الجنوبية ستتحملان المزيد من هذا. وأضاف "ربما ستضغط الصين بقوة على كوريا الشمالية وتنهي هذا الهراء للأبد".

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

ويأتي إطلاق الصاروخ في اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها الوطني وبعيد أيام من القمة الأميركية الكورية الجنوبية التي عقدت في واشنطن وتباحث خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي إن في التهديدات الكورية الشمالية.

وخلال القمة دعا ترمب الى "رد حازم" على نظام #بيونغ_يانغ، مؤكدا أن "فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي انتهت. بكل صراحة، لقد نفد الصبر".