وزير داخلية لبنان: الجيش لا يستهدف اللاجئين السوريين

أكد #وزير_الداخلية اللبناني #نهاد_المشنوق في حديث خاص لقناة "الحدث"، أنه "حريص على كرامة وأمن اللاجئين السوريين"، مشددا على أن الجيش اللبناني لا يستهدف اللاجئين السوريين.

وقال إن ما حدث في #عرسال هو عملية عسكرية جاءت في أعقاب قيام 5 انتحاريين بتفجير أنفسهم، مضيفا أن "الجيش اللبناني يطوق المنطقة منذ عامين على الأقل".

وأوضح أنه يدين الصورة التي ظهر بها بعض اللاجئين السوريين على الأرض أثناء العملية العسكرية للجيش اللبناني.

ونفى المشنوق أي صلة لحزب الله بعمليات #الجيش_اللبناني في عرسال، وقال: "إن #حزب_الله غير موجود في عرسال، والجيش هو صاحب القرار".

وشدد وزير الداخلية اللبناني على أنه "لا يجب الحكم عن بعد بخصوص العملية العسكرية في عرسال"، مشيرا إلى أن "مهمتنا هي منع خروج أي إرهابي من عرسال أو غيرها".

وأوضح أن عملية عرسال ليست "حملة على النازحين واللاجئين" ولكنها ضد الإرهابيين، مضيفا أن "جرود عرسال تضم مدنيين سوريين، إضافة إلى 3 تنظيمات إرهابية".

وأكد وزير الداخلية أن " #لبنان لن يعيد أي سوري إلى بلاده إلا وفق ضمانات دولية"، موضحا أن " #الأمم_المتحدة هي من تحدد المنطقة الآمنة التي يمكن للنازحين العودة إليها".

وكشف المشنوق عن "اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية لمنع حدوث أي مخطط إرهابي"، مشيرا إلى أن "التخوّف من خلايا نائمة لداعش موجود في كل العالم".

وقال إن هناك مليونا ونصف المليون نازح سوري في لبنان، وإن 30% من المقيمين في لبنان سوريون.