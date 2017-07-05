فتيات "الروبوت" الأفغانيات يخفقن في دخول واشنطن

رفضت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية #كابول منح 6 طالبات أفغانيات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مسابقة علمية دولية بالعاصمة واشنطن.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي، الاثنين، عن الطالبات الأفغانيات (لم يحدد هويتهن)، قولهن إن "طلب حصولهن على #تأشيرة_الدخول إلى الولايات المتحدة، تم إصدار قرار سريع برفضه من قِبل موظفي السفارة الأميركية في كابول".

وأشار الموقع إلى أن الطالبات كن يستعدن للمشاركة في مسابقة " #الروبوت " الدولية، التي تحمل اسم "فيرست غلوبال تشالينج"، ومن المقرر عقدها في واشنطن في الفترة مابين 16 و18 يوليو/ تموز الجاري.

وتهدف المسابقة العلمية إلى تشجيع الطلاب والشباب الراغبين في المشاركة على تنمية مهاراتهم في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، حسب "سي بي إي نيوز".

أفغانستان ليست مشمولة بقرار حظر السفر

وفي السياق، استنكر الموقع الأميركي أسباب رفض طلب الطالبات الأفغانيات للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة باعتبار أن #أفغانستان ليست من الدول الست المشمولة بقرار حظر دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية.

ومن جانبها، أعربت المسؤولة عن تمويل مشروع الطالبات، رويا محبوب، عن أسفها إزاء قرار #السفارة_الأميركية في كابول برفض منح تأشيرات دخول إلى الفتيات.

وفي تصريح لموقع "سي بي إس نيوز"، قالت إن "الفتيات صغيرات، ويشعرن بالحزن الشديد"، ولفتت إلى أن الطالبات أمضين أشهرًا في ابتكار "الروبوت"، الذي يسمح لهن بالتأهل للمسابقة.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وافقت المحكمة العليا الأميركية على تطبيق جزئي لقرار الرئيس دونالد ترمب بحظّر السفر، الذي أصدره ضد القادمين من 6 دول هي: #إيران، و #سوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال.

