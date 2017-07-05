اعتقال 4 أشخاص والعثور على أسلحة في بروكسل

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية أنه تم توقيف 4 أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بمجموعة سائقي دراجات نارية بلجيكيين مرتبطة بحركة #إرهابية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعد العثور على #مخبأ_أسلحة في #بروكسل.

وقال الناطق باسم النيابة اريك فان در سيبت لوكالة فرانس برس، إن الأشخاص الأربعة "اقتيدوا للاستماع إليهم".

وأضاف أنه يشتبه "بوجود علاقة مباشرة لهم مع أعضاء من مجموعة راكبي الدراجات النارية الانتحاريين"، خصوصا مع شخصين أثار توقيفهما في نهاية 2015 بلبلة في #بلجيكا وتسبب بإلغاء احتفالات رأس السنة خشية وقوع #اعتداء.

من جانب آخر، أوقف رجل في الـ 42 عاما صباح الأربعاء في شمال فرنسا خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب للاشتباه بتحضيره لـ"عمل عنف"، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأوضح المصدر أنه يشتبه بأن الرجل الذي أوقف في ضاحية مدينة ليل، على صلة بمجموعة من راكبي الدراجات النارية البلجيكيين المرتبطين بالأوساط الإرهابية يعرفون بـ" #كاميكاز_رايدرز".

وسيقرر قاضي تحقيق بلجيكي في وقت لاحق خلال النهار ما إذا كان سيبقي المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا خلال سلسلة #مداهمات في اندرلخت، قرب بروكسل، قيد الحجز.

وأتاحت هذه العمليات للشرطيين البلجيكيين العثور على "العديد من الأسلحة" في مرآب كما أضاف فان در سيبت. وقال مصدر مقرب من الملف إنه تم ضبط "رشاشي كلاشينكوف بين الأسلحة التي عثر عليها".

وأوضحت النيابة الفيدرالية في بيان أن هذا الملف منفصل تماما عن التحقيقات الجارية في بلجيكا حول #اعتداءات_باريس التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) ودبرت من بلجيكا، وعن الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا في مطار ومترو بروكسل في 22 آذار/مارس 2016.

وأضافت أنه لا يوجد أي رابط أيضا مع الاعتداء الذي أحبط في محطة بروكسل للقطارات في 21 حزيران/يونيو الماضي حيث قتل رجل مشبوه أراد تنفيذ اعتداء إثر #انفجار حقيبته المفخخة في الطابق السفلي للمحطة.