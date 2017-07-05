الكرملين يأمل أن يرسخ لقاء بوتين وترمب حواراً فعالاً

قال #الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يساهم اللقاء المزمع بين الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين والرئيس الأميركي دونالد #ترمب هذا الأسبوع في حوار عمل فعال بينهما.

وقال الكرملين إن #موسكو وواشنطن تحتاجان إلى مثل هذا الحوار للمساعدة في حل النزاعات في أرجاء العالم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، إن الاجتماع المقرر على هامش مؤتمر مجموعة العشرين في #هامبورغ يوم

الجمعة سيستكشف ما إذا كانت هناك إمكانية واستعداد لدى الدولتين لمحاربة الإرهاب العالمي سويا في #سوريا.

وأشار إلى أن بوتين سيستغل لقاءه المباشر الأول مع ترمب في شرح موقف موسكو من الصراعات الدائرة في سوريا وأوكرانيا.

وأضاف أن قصر مدة الاجتماع تشير إلى أن الرئيس الروسي ربما لن يكون لديه الوقت الكافي ليقدم تحليلا مكتملا لأسباب النزاع في #أوكرانيا.