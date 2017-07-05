زعيم كوريا الشمالية يشتم الأميركيين بأقبح لفظ

في تصريح غير معتاد من #زعيم_كوريا_الشمالية كيم جونغ-أون، أطلق لفظا غاية في القبح والسوقية على الأميركيين في تعليقه على التجربة الصاروخية الأخيرة لبلاده.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده الثلاثاء على إطلاق #صاروخ_بالستي عابر للقارات هي "هدية لأبناء الأميركيين "غير الشرعيين" في عيد استقلالهم، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.

واستخدم زعيم كوريا الشمالية لفظا يشير إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج "الزنا".

وأفادت الوكالة أن كيم وإثر إشرافه شخصيا على عملية إطلاق الصاروخ "قال إن ابناء الأميركيين "غير الشرعيين" لن يكونوا مسرورين كثيرا بهذه الهدية التي أرسلت في ذكرى الرابع من تموز/يوليو".

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي انفجر بعدها ضاحكا: "قبل أن يضيف أنه يجب علينا أن نرسل إليهم هدايا بين الفينة والأخرى كي نساعدهم على التغلب على مللهم".