تركيا تحتجز 12 ناشطاً حقوقياً بينهم مسؤولة أممية

قالت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن الشرطة التركية ألقت القبض على 12 شخصا بينهم إيديل إيسر، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في #تركيا التي كانت تجتمع مع نشطاء حقوقيين في جزيرة قرب #اسطنبول.

وذكرت صحيفة "حريت" أن النشطاء الذين كانوا مجتمعين في فندق بجزيرة بويوكادا التي تقع إلى الجنوب مباشرة من اسطنبول اقتيدوا إلى مركز للشرطة أمس الأربعاء.

ودعت منظمة العفو إلى إطلاق سراح المجموعة وعبرت عن "انزعاجها وغضبها البالغ" من الاعتقالات التي حدثت خلال ورشة عمل عن الأمن الرقمي وإدارة المعلومات. ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب.

وذكرت المنظمة في بيانها أن بين المحتجزين إيسر وسبعة آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومتدربين أحدهما ألماني والآخر سويدي فضلا عن صاحب الفندق.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو "هذه إساءة استخدام فجة للسلطة تبرز الوضع الخطير الذي يواجه نشطاء #حقوق_الإنسان في هذا البلد".