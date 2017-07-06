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صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لقمة الـ20 بهامبورغ

المصدر: هامبورغ – فرانس برس
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اندلعت صدامات، مساء الخميس، في #هامبورغ بين آلاف المتظاهرين المناهضين لـ #مجموعة_العشرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

ورشق متظاهرون الشرطة بحجارة وزجاجات ومفرقعات، فتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق مجموعة من نحو 1000 من اليساريين المتشددين الملثمين.

وأعلنت #الشرطة الألمانية أن منظمي التظاهرة التي شارك فيها 12 ألف شخص ضد قمة مجموعة العشرين في هامبورغ قرروا إلغاءها بعد الصدامات.

وقد أدت هذه الصدامات إلى إصابة 76 شرطيا على الأقل بجروح، حسب ما أعلنته السلطات الألمانية. وقال متحدث باسم شرطة هامبورغ "الشرطة ما زالت تتعرض لهجوم"، مضيفا أن معظم عناصر الشرطة جراحهم طفيفة.

كلمات دالّة

#هامبورغ, #مجموعة العشرين, #المانيا, #الشرطة الألمانية

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