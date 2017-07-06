"صلاحيات الرئيس" تثير أزمة بين برلمان أوروبا وتركيا

طلب البرلمان الأوروبي الخميس تعليق محادثات انضمام #تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا طبقت أنقرة تعديلاً دستورياً أتاحه استفتاء في نيسان/أبريل ويمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق.

ولا يملك #البرلمان_الأوروبي نفوذاً يذكر في هذا الصدد، وقالت تركيا اليوم الخميس إنها رفضت مقترحات بالتخلي عن مساعيها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في مقابل تعزيز التعاون في مجالات أخرى.

وينتقد القادة الأوروبيون #أردوغان والإجراءات التي اتخذها حيال خصومه قبل وبعد محاولة الانقلاب التي وقعت قبل عام. لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون تقويض اتفاق توصلوا إليه مع الأتراك العام الماضي أثبت فعالية في وقف تدفق المهاجرين على اليونان مما أسهم في التخفيف من حدة أزمة هددت وحدة الاتحاد الأوروبي.

ودعا القرار الذي أقره البرلمان اليوم الخميس "المفوضية والدول الأعضاء، وفقاً للإطار التفاوضي، إلى التعليق الرسمي لمحادثات الانضمام مع تركيا دون إبطاء في حال طبقت رزمة الإصلاحات الدستورية من دون أي تغيير".

ويمنح التعديل الدستوري في تركيا أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة يعتبرها الرئيس التركي ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.

بدوره، قال عمر جليك وزير شؤون #الاتحاد_الأوروبي في تركيا الخميس إن أنقرة ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى التكتل وأضاف أنه قرار سياسي تعتبره أنقرة باطلاً.

وقال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تصريح منفصل إن القرار استند على ادعاءات ومزاعم خاطئة وهو يقوض سمعة البرلمان الأوروبي.