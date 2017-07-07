تركيا تحتجز 29 شخصاً للاشتباه بانتمائهم لداعش

قالت وكالة الأناضول للأنباء، الجمعة، إن الشرطة التركية احتجزت 29 شخصاً، بينهم 22 أجنبياً للاشتباه في انتمائهم لتنظيم #داعش في اسطنبول، وتعتقد أنهم كانوا يستعدون للسفر إلى #سوريا.

كما أفادت الوكالة أن شرطة مكافحة #الإرهاب نفذت عمليات في 20 موقعاً بـ 6 أحياء أثناء الليل، وأضافت أنها عثرت على سلاح غير مرخص ووثائق للتنظيم المتطرف خلال #المداهمات.

فيما أعلن مسؤولون أتراك أن #أنقرة احتجزت ما يربو على 5 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم للتنظيم المتطرف، وقامت بترحيل نحو 3290 متطرفاً أجنبياً من 95 دولة في السنوات الأخيرة. ورفضت تركيا أيضا دخول 38269 شخصاً على الأقل.