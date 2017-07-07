صدامات جديدة وحرق سيارات على هامش قمة العشرين بهامبورغ

اندلعت مواجهات جديدة صباح الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في #هامبورغ، وقام متظاهرون بإحراق سيارات للشرطة الألمانية، بحسب ما أعلنت الشرطة على #تويتر.

وقالت إن الشرطة الاتحادية أبلغت قبيل الساعة 07,00 ت غ عن "عملية جارية ضد أشخاص يقومون بأعمال عنف" ألقوا زجاجات حارقة وأحرقوا "سيارات دورية" في حي التونا قرب مركز للشرطة.

وبحسب السلطات فإنه من المرتقب حضور مئة ألف متظاهر على هامش قمة العشرين التي تبدأ الجمعة، وتشهد أول لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد #ترمب والروسي فلاديمير #بوتين.

ويعتزم المتظاهرون منع وصول رؤساء الدول إلى مركز المؤتمرات.

وكانت 4 مروحيات للشرطة تحلق فوق هامبورغ صباحا، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بعد ليلة شهدت صدامات بين آلاف المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين وقوات الأمن أسفرت عن 17 جريحاً، بينهم 15 شرطياً.