قتيلان و72 جريجاً في زلزال ضرب الفلبين

اندفع السكان في وسط #الفلبين خارج منازلهم ليل الخميس- الجمعة خوفاً من هزات ارتدادية تلت #الزلزال الذي أوقع قتيلين و72 جريحاً، بحسب السلطات.

وتمكن المسعفون من إنقاذ 13 شخصاً عالقين في مبنى تجاري انهار جزئياً نتيجة الزلزال بقوة 6,5 درجة في كانانغا على جزيرة ليتي.

واستمر انقطاع الكهرباء في 3 مناطق، الجمعة، بينما أغلقت المدارس في ليتي أبوابها إلى أن تنتهي السلطات من تقييم الأضرار.

وصرح بيبلز لوز المتحدث المحلي باسم الدفاع المدني أن "السكان اندفعوا خارجاً عندما شعروا بالهزات الارتدادية بعضهم في حالة ذعر، بينما حافظ آخرون على الهدوء لأننا نظمنا تدريبات محاكاة سابقاً وباتوا يعلمون ما عليهم القيام به في حالة وقوع كارثة".

وأعلنت السلطات في حصيلة جديدة سقوط قتيلين بعد إحصاء شابة في الـ18 قتلت بانهيار ركام في مدينة اورموك.

وكانت #فرق_الإغاثة انتشلت جثة من تحت الأنقاض في مدينة كانانغا القريبة من مركز الزلزال، بحسب ما أعلن نائب بلدية المدينة ايلمر كوديا لوكالة فرانس برس.

وقع الزلزال على عمق 6 كلم ومسافة 12 كلم من مدينة أورموك على جزيرة ليتي. وأشار المعهد في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 6,9 درجة.

وسبق أن تضررت أجزاء كبرى من جزيرة ليتي من جراء مرور الإعصار القوي هايان في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وكما أدت أمواج تسونامي آنذاك إلى خراب كبير في مدينة تاكلوبان ومناطق محيطة بها متسببة بمقتل أو فقدان 7350 شخصا.