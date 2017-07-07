قمة العشرين.. اتفاق تبادل معلومات لتجفيف منابع الإرهاب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، إن مجموعة دول العشرين تتفق على أن الإرهاب تهديد للجميع، مشيرة إلى ضرورة تبادل المعلومات لتجفيف منابع تمويله.

وكانت ميركل تتحدث في نهاية اليوم الأول من أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة #هامبورغ الألمانية.

وقالت #ميركل إن كل الزعماء تقريباً اتفقوا على الحاجة لتجارة حرة ونزيهة لكنها أوضحت أن بعض الخلافات تعني أن المسؤولين الذين يعدون البيان الختامي للقمة لا يزال أمامهم ليلة عمل طويلة.

وخاطرت النزعات الحمائية للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، ومعارضته لاتفاقية باريس للمناخ بانعزاله في المنتدى الذي تأسس بهدف تحسين التنسيق العالمي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007.

وقالت ميركل "في مسألة التجارة، الكل تقريباً يؤمن بضرورة حرية التجارة ونزاهتها أيضاً. لكن أتوقع أنه فيما يخص التجارة في البيان (الختامي) فإن المسؤولين (عن إعداد البيان) أمامهم الكثير من العمل الليلة".

وأضافت ميركل أن ترمب حضر الجزء الأول من مناقشة بين الزعماء بشأن التغير المناخي، رغم أن اختلافه عن دول أخرى في هذه المسألة هيمن على المباحثات.