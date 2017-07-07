قمة مجموعة الـ 20 تقر خطة عمل لتعزيز مكافحة الإرهاب

أقرَّ الزعماء المتواجدون بقمة الـ 20 المنعقدة في #هامبورغ خطة لتعزيز مكافة #الإرهاب.

كما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن القادة يسعون في القمة لإقناع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بالانضمام إلى اتفاقية باريس 2015 للمناخ.

فيما تصافح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، ونظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، للمرة الأولى عند وصولهما، الجمعة، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا، بحسب ما أعلن الكرملين.

مطالبات أوروبية بتعاون دولي لتفكيك شبكات المهربين

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن خيبة أمله من التعاون المحدود بين أعضاء مجموعة العشرين في معالجة #أزمة_الهجرة غير الشرعية التي ارتفعت وتيرتها من ليبيا إلى إيطاليا، ودعا توسك قبل انطلاق أشغال القمة إلى فرض عقوبات دولية على المهربين.

مكنت نشاطات تهريب المهاجرين المهربين من جني نحو مليار و600 مليون دولار في العام الماضي في #ليبيا، وهذه الموارد تمكن المهربين من السيطرة على أجزاء من التراب الليبي، ويتعاون المهربون مع #الإرهابيين، وهم بذلك يساهمون مباشرة في زعزعة استقرار البلاد. وفوق كل ذلك هناك أرواح بشرية وأبرياء يموتون، وقد غرق أكثر من 2000 في البحر منذ مطلع هذا العام، وأكثر من هذا العدد يموتون في الصحراء.

نحتاج إلى مزيد من التعاون على الصعيد الدولي من أجل تفكيك نشاطات شبكات المهربين، وهو ما يجعلني أدعو قادة #مجموعة_العشرين إلى مواصلة #العقوبات الدولية ضد المهربين، وأعني بها فرض حظر السفر وتجميد الأصول، وأعتقد أن هذا أدنى ما يمكننا القيام به، لكن للأسف علينا الاعتراف بأننا لم نحصل على الدعم الكامل لضمان أدنى الإجراءات، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى، فهو دليل على نفاق بعض أعضاء مجموعة العشرين.