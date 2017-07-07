ما هي قمة العشرين التي انطلقت اليوم بألمانيا؟

مجموعة العشرين منتدى دولي يجمع بين عشرين اقتصاداً صناعياً وناشئاً في العالم تمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي السكان.

ومنذ التأسيس عَقدت مجموعة العشرين، 20 اجتماعاً بين وزراء المالية وحكام البنوك المركزية و11 قمة لرؤساء الدول - ليكون اجتماع هامبورغ هو الثاني عشر.

وتعود بدايات مجموعة العشرين إلى سبتمبر 1999 خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع التي ضمت كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بجانب بريطانيا وإيطاليا واليابان استجابة لضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة بعد الأزمة الأسيوية آنذاك.

وقد عقد الاجتماع التأسيسي في برلين في ديسمبر 1999 برئاسة وزير المالية الكندي.

أما حضور اجتماعات مجموعة العشرين فكان بداية يقتصر على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للأعضاء.

لكن بعد الأزمة المالية الأخيرة دعا الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، قادة دول مجموعة العشرين إلى واشنطن لتنسيق الاستجابة العالمية للأزمة، خاصة بعد تعثر "ليمان بروذرز"، ما خلق أول قمة لقادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008 لتصبح بعدها قمة سنوية.

ويأتي اجتماع قمة مجموعة العشرين في هامبورغ كأول اجتماع تستضيفه ألمانيا لرؤساء دول المجموعة، رغم أنها استضافة اجتماعات وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في 1999 و2004 وهي ترأس المجموعة منذ ديسمبر 2016.

وكما أن اجتماع هامبورغ أول اجتماع لتيريزا ماي كرئيسة وزراء بريطانيا وكذلك لإيمانويل ماكرون كرئيس فرنسا والأول للرئيس الأميركي دونالد ترمب والذي سيجمعه للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ويحق لرئيس مجموعة العشرين دعوة نحو 6 دول غير أعضاء لحضور الاجتماعات كخطوة تهدف لرفع مستوى التعاون الدولي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أصوات رسمية أو قرارات على أساس حصص التصويت الثابتة أو المعايير الاقتصادية. ومع ذلك، فإن خطوط التأثير غير الرسمي في مجموعة العشرين متعلقة إلى حد ما بالقوة السياسية للدولة.

أما الأرجنتين فستكون أول دولة في أميركا الجنوبية تستضيف القمة العام المقبل.