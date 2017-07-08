مقتل 9 أشخاص في هجوم لمتطرفين على قريتين جنوب شرق كينيا

أعلنت قوات الأمن الكينية مقتل 9 أشخاص على الأقل بأيدي مقاتلين متطرفين يشتبه بأنهم ينتمون إلى حركة "شباب المجاهدين" في قريتين في جنوب شرق كينيا، قرب الحدود الصومالية.

وقالت الشرطة إن حركة الشباب شنت هجمات في قريتي جيما وبانداغوو في مقاطعة لامو، حيث تكثر أنشطة المتطرفين #الصوماليين التابعين للقاعدة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية من دون ذكر اسمه، إن "9 أشخاص قتلوا، بعضهم بإطلاق نار وبعضهم الآخر ذبحا"، مشيرا إلى أن الضحايا جميعهم مدنيون، فيما يستهدف مقاتلو #حركة_الشباب عادة رجال شرطة أو جنودا.

وأكد مسؤول كبير في الشرطة المحلية في نايروبي الحادثة قائلا إن "هذا صحيح، لدينا 9 قتلى في الهجوم هذا الصباح"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

في مطلع الأسبوع، قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على معسكر في لامو نفذه مسلحون من تنظيم "شباب المجاهدين"، حسب ما أعلنت السلطات.

من جهة أخرى، توفي وزير الداخلي جوزيف نكايسري في #المستشفى، وتحدث الرئيس اوهورو كينياتا عن "حادثة مؤسفة حصلت صباح اليوم ونحن نقيم الوضع حاليا".

وشدد الرئيس كينياتا أنه "لن يكون هناك فراغ في السلطة في ما يخص الأمن" في البلاد، معلنا تعيين #وزير_التربية فريد ماتيانغي كوزير داخلية بالوكالة.

والرئيس كينياتا مرشح لعهد رئاسي جديد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 8 آب/أغسطس القادم.