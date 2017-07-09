احتجاز فرنسي مشتبه بتخطيطه لاعتداء مع شقيقين بلجيكيين

مثل #فرنسي يبلغ من العمر 42 عاما، الأحد، أمام المحكمة بعد أن #اشتبه بـ #تواطئه في #اعتداء بأسلحة متعددة رفقة شقيقين بلجيكيين اتهما في #بلجيكا هذا الأسبوع، حسب ما قالت مصادر قضائية.

وأوقف الفرنسي الذي لم تكشف السلطات عن اسمه وكان معروفا لديها بكونه متطرفا، الأربعاء في مدينة ليل في شمال #فرنسا، حسب ما قال مصدر قريب من التحقيقات.

وكان محققون في #باريس حققوا مع المشتبه به بتهم متعلقة بالتواطؤ مع #الإرهاب.

ويعتقد أن المشتبه به على صلة بالشقيقين اكيم وخالد صواتي اللذين وجهت لهما، الأربعاء، في بروكسل اتهامات بالانتماء لـ" #مجموعة_إرهابية " ويعتقد أنهما كانا يخططان لاعتداء بأسلحة مخبأة منها بنادق #الكلاشينكوف.

والشخصان الموقوفان، في الليلة السابقة في ضاحية اندرلخت في #بروكسل، هما شقيقا الإرهابي المدان بالسجن سعيد صواتي، وهو عضو في مجموعة من راكبي الدراجات النارية البلجيكيين المرتبطين بالأوساط الإرهابية، يعرفون بـ"كاميكاز رايدرز" (راكبو الدراجات النارية الانتحاريون).

والعام المنصرم، دين سعيد صاوتي (30 عاما) بالسجن ست سنوات بتهمة تجنيد شبان لمجموعات إرهابية ودعم تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمشتبه به الموقوف في ليل سبق وسجن أربع مرات لإدانته بأعمال عنف وسرقة، وخضع للمراقبة بعد إطلاق سراحه في أيار/مايو 2015 من السجن الذي يعتقد أنه تشدد داخله.

وزار المشتبه به مرارا بلجيكا حيث التقى بالأشقاء صواتي، وحيث شوهدوا جميعا يتبادلون حقائب في مرآب في اندرلخت.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن "الخوف من اعتداء وشيك في فرنسا أو بلجيكا أدى إلى حملة #مداهمات "الأسبوع الفائت.

وأتاحت هذه العمليات للشرطيين البلجيكيين العثور على "العديد من الأسلحة" في المرآب، من بينها ثلاث بنادق كلاشينكوف، وبندقية متعددة الذخيرة، وأربعة صواعق تفجير وذخيرة، إضافة إلى أطقم ملابس للشرطة، وقوات الأمن، وخدمات الطوارئ.

وعثر على إحدى الحقائب التي شوهدوا وهم يتبادلونها، لاحقا في منزل المشتبه به الفرنسي، وهي تحتوي على كيلوغرامات من المجوهرات، بحسب المصدر.

كما وجد المحققون أيضا مواد دعاية جهادية ولقطات مصورة لاعتداءات انتحارية على حاسبه.

وأكد محققون، الأربعاء، توقيف رجل في الـ 42 عاما على صلة بمجموعة راكبي الدراجات النارية الانتحاريين في ليل شمال فرنسا خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب للاشتباه بتحضيره لـ"عمل عنف".