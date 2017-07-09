قمة العشرين.. إصابة 500 شرطي في مواجهات مع المتظاهرين

أصيب نحو 500 شرطي خلال أربعة أيام من المواجهات مع المتظاهرين في شوارع #هامبورغ الألمانية خلال #قمة_مجموعة_العشرين، بحسب ما أعلن مسؤولون، ذلك بعد أن تجددت المواجهات ليل السبت الأحد.

واحتشد متظاهرون بعد انتهاء القمة في حي شانزن، المعقل المحلي لليسار الراديكالي، حيث كانت مواجهات عدة دارت منذ الخميس.

وحمل المتظاهرون زجاجات وهاجموا مركبات وأضرموا فيها النيران، وأوضحت #الشرطة على "تويتر" أنها فرقتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال رئيس عمليات الشرطة في هامبورغ هارتموت دود في مؤتمر صحافي إن 476 شرطيا أصيبوا منذ الخميس مشيرا الى اعتقال 186 شخصا.

وعلى الجانب الآخر، لا توجد أية أرقام دقيقة لأعداد المتظاهرين المصابين.

وفي وقت سابق الأحد، تفقد #الرئيس_الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أحد المستشفيات شرطيين أصيبوا خلال المواجهات برفقة رئيس بلدية هامبورغ اولاف شولتس.