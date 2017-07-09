هذا هو حال السجون والمعتقلات الإسرائيلية

نشر الدفاع العام الإسرائيلي تقريرا كشف عن ظروف قاسية في #السجون_الإسرائيلية.

ويتطرق التقرير إلى الأوضاع في 24 معتقلا تابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، و10 منشآت اعتقال في #المحاكم.

وأظهر التقرير أن غرف الاعتقال مكتظة وتصل مساحتها لـ 3 أمتار لكل سجين، مقابل 8.8 م لكل سجين في الغرب، وكذلك استخدام غير معياري لتقييد المساجين والمعتقلين إلى السرير.

كما تعاني #السجون من حر ورطوبة غير محتملين داخل الغرف في الصيف، وبرد قارس في الشتاء، ونقص في المعدات الأساسية للمساجين.

كما أكد التقرير أن هناك مصاعب في تقديم العلاج الطبي المناسب، ونقصا في العمال الاجتماعيين في قسم من السجون، ونقصا في مجموعات علاج وتأهيل السجناء الذين لا يتحدثون العبرية.

وحول منشآت الاعتقال في المحاكم، أكد التقرير أنها تعاني من اكتظاظ غير محتمل، وشروط تهوية متدنية جدا.