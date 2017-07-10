أزمة جديدة.. النمسا تغلق أبوابها أمام وزير تركي

أعلن متحدث باسم #وزارة_الخارجية_النمساوية في تصريحات، اليوم الاثنين، أن النمسا منعت نهاد زيبكجي #وزير_الاقتصاد_التركي من دخول البلاد لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة #الانقلاب في #تركيا .



وقال المتحدث لمحطة (أو.أر.إف) الإذاعية: "بوسعي أن أؤكد أن وزير الخارجية (النمساوي سيباستيان) كورتس منع في حقيقة الأمر وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد".



وأضاف أن الفعالية كانت "كبيرة جدا"، مشددا على أن الزيارة كانت تشكل "خطرا على النظام العام والأمن في #النمسا ".

وجاء هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا التي قالت يوم الجمعة إن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس محل ترحيب في زيارة لحضور احتفال بين المغتربين الأتراك للاحتفال بهذه الذكرى.

ومنعت الحكومة الهولندية وزراء ومسؤولين أتراكا من الحضور إلى هولندا ومخاطبة الجالية التركية حول التعديلات الدستورية في مارس/أذار الماضي. والغت الحكومة تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود شاوش أوغلو في هولندا، ورحلوا وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة صايان قايا بعد احتجازها لساعات داخل السيارة على بعد أمتار من مبنى القنصلية التركية.