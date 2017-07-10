فريق اللاجئين قد يظهر مجدداً في أولمبياد طوكيو 2020

سيشارك اللاجئون على الأرجح في #أولمبياد_طوكيو 2020 إذ تخطط اللجنة الأولمبية الدولية لتكرار تجربة إشراك #فريق_اللاجئين بعد ظهوره الأول في ألعاب ريو دي جانيرو العام الماضي.

وكشفت اللجنة النقاب عن أول فريق للاجئين العام الماضي بهدف زيادة الوعي بالقضية وكانت مشاركتهم من أفضل القصص الإنسانية خلال اولمبياد 2016.



وكان الفريق المؤلف من عشرة أعضاء من #سوريا و #الكونجو و #اثيوبيا و #جنوب_السودان محط أنظار الجميع عند ظهوره في الترتيب قبل الأخير قبل البرازيل صاحبة الضيافة خلال حفل الافتتاح في الاستاد الاولمبي.



وشارك أعضاء الفريق في منافسات ألعاب القوى والسباحة والجودو.



وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية للصحفيين اليوم الأحد "نناقش بالفعل إمكانية مشاركة فريق اللاجئين في طوكيو 2020".



وأضاف "نود تعزيز جهودنا بالتنسيق مع الأمم المتحدة".



وقال آدمز إن الحديث عن حجم الفريق سابق لأوانه نظرا لصعوبة عملية الاختيار حيث تناثر أعضاء الفريق المشارك في اولمبياد ريو بين معسكرات للاجئين في مختلف أنحاء العالم.



وتدفق أكثر من مليون لاجئ على اوروبا في 2016 فحسب في ظل هروبهم من القتال في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ويقيم الملايين في معسكرات في دول حول العالم هربا من حروب أو نزاعات مسلحة في بلادهم.

