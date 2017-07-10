لندن.. حريق هائل يندلع في سوق كامدن لوك الشهير

أعلنت إدارة الإطفاء في #لندن اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق شب في مبنى في منطقة #سوق_كامدن بالمدينة.

وقالت الإدارة على "تويتر" إن" #الحريق تحت السيطرة الآن ولكن الأطقم ستقوم بعمليات تبريد حتى الصباح".

وكافح 70 رجل إطفاء حريقاً كبيراً اندلع فجر الاثنين داخل سوق كامدن لوك الشهير المسقوف في شمال شرق لندن، وفق ما أعلن فريق إطفاء الحرائق في العاصمة.

واندلع الحريق داخل هذا السوق بعد أقلّ من شهر من حريق كبير داخل #برج_غرينفل في لندن ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل.

وأشار فريق الإطفاء إلى أنه أرسل 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق الذي يقع بالقرب من ملهى ليلي. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح فريق الإطفاء على "تويتر" أنّ النيران امتدّت إلى "الطوابق الأول والثاني والثالث إضافةً إلى سطح مبنى داخل السوق"، طالباً من جميع سكان المنطقة الابتعاد عن مكان الحريق.

وقال شاهد العيان جوان رايبس (24 عاما) إنّ "الحريق ينتشر بسرعة". وأضاف "الناس كانوا يراقبون (ما يحدث)، لكننا كنا نخشى انفجار المبنى في أي وقت لأنّ هناك العديد من المطاعم التي تضم مطابخ".

وفي عام 2008 شهد سوق كامدن لوك حريقاً كبيراً ما استدعى إقفاله على مدى أشهر. وفي العام 2014 أدى حريق آخر إلى إخلاء 600 شخص.

وأنشئ سوق كامدن لوك داخل مستودع صناعي سابق، وهو معروف بشكل أساسي ببيع الأغراض الحرفيّة والملابس والمجوهرات والكتب والمأكولات.