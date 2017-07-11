حدث نادر في تايلاند.. مقتل 8 بإطلاق نار جماعي

قالت الشرطة التايلاندية الثلاثاء إن #مسلحين قتلوا 8 أشخاص بينهم طفل على الأقل وذلك بعد احتجازهم في أحد المنازل كرهائن، وعلى الرغم من أن امتلاك السلاح أمر شائع في #تايلاند فإن حالات إطلاق النار الجماعي تعتبر أمراً نادراً.

كما أفادت #الشرطة أن الضحايا الـ8 قتلوا في إقليم كرابي الجنوبي الذي يعتبر وجهة سياحية شائعة لمرتادي الشواطئ، وذلك بعد أن اقتحم المسلحون المنزل في وقت متأخر من يوم الاثنين واحتجزوا سكانه كرهائن قبل أن يطلقوا النار عليهم. وجرح 3 أشخاص في الحادث.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن سبب #الجريمة كان خلافاً شخصياً.

وتعتبر تايلاند دولة ذات نسبة عالية في أعداد من يملكون #السلاح حيث يحمل العديد من المواطنين السلاح كوسيلة للحماية الشخصية ولكن #حوادث_إطلاق_النار من هذا النوع تعد نادرة.

وبحسب وزارة الداخلية، هناك 6.1 مليون قطعة سلاح مرخصة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة لكن ينتشر في البلاد أيضا الكثير من الأسلحة غير المرخصة.