أردوغان يستبعد رفع حالة الطوارئ حالياً

استبعد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأربعاء، رفعاً فورياً لحالة الطوارئ التي فرضتها أنقرة قبل عام نتيجة #الانقلاب_الفاشل، قائلاً إنه من الممكن رفعها بمجرد انتهاء الحرب على #الإرهاب.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت أن السلطات التركية اعتقلت اليوم 14 ضابطاً بالجيش وأصدرت أوامر باعتقال 51 آخرين، من بينهم 34 موظفاً سابقاً بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.

وقال أردوغان في خطاب موجه للمستثمرين في أنقرة: "لا مجال لرفع حالة الطوارئ في ظل كل ما يحدث... سنرفع الطوارئ فقط عندما لا تكون هناك حاجة لمحاربة الإرهاب... وربما لا يكون ذلك في المستقبل البعيد".

كما لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو من العام الماضي جرى فصل أو وقف نحو 150 ألفاً عن العمل في الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص، كما اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألفاً على صلة بتلك المحاولة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، بن علي #يلدرم، الأربعاء، أن عمليات التطهير في الجيش ربما اقتربت من نهايتها.