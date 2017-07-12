الخارجية الفرنسية: نسعى لتخفيف التوتر في منطقة الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأربعاء، أن الوزير جان إيف لو دريان سيزور السعودية والكويت والإمارات وقطر يومي 15 و16 تموز/يوليو في إطار جهود لتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وذكر البيان: "فيما يتعلق بالتوترات الحالية التي تؤثر على هذه الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وودية ندعو إلى تهدئة سريعة تصب في صالح الجميع".

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الجولة تتفق مع ما تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من استراتيجيات، فيما يخص الخليج. ويزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون المنطقة حالياً.