تركيا.. مقتل 5 عناصر من داعش واعتقال 233 مشتبهاً بهم

قتلت الشرطة التركية، الأربعاء، خمسة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم #داعش وسط البلاد، واعتقلت 233 مشتبهاً بهم في أنحاء مختلفة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت الإدارة العامة للأمن القومي في بيان: "تم القضاء على خمسة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار، بعدما أبدوا مقاومة مسلحة" في قونية بوسط البلاد.

إلى ذلك، "تم اعتقال 233 شخصاً خلال عمليات نفذت في شكل متزامن في 29 محافظة مختلفة ضد داعش"، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى اعتقال 25 مواطناً أجنبياً.

وتشهد تركيا منذ عامين هجمات عدة على نطاق واسع تبناها "داعش" أو تنسب إليه. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداء على مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة أوقع 39 قتيلاً.