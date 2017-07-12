روسيا تقترب من امتلاك "شيطان 2" بوزن 100 طن

جمعت "العربية.نت" ما تيسر من معلومات، معظمها مترجم عن مواقع إخبارية روسية وبريطانية، حول صاروخ عملاق، اسمه Satan2 ووزنه 100 طن، تحدث عنه ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون التصنيع الحربي، بقوله قبل أسبوع إن الصناعة العسكرية الروسية "تنتظر صدور قرار لإنتاجه"، كما وبناء قطار قادر على نقل 6 صواريخ نووية عابرة للقارات، على حد ما نقلت عنه وكالة Ria Novosti الروسية للأنباء.

صاروخ "شيطان2" هو نفسه Sarmat RS-28 الذي تنوي روسيا اختباره قبل نهاية العام الجاري، والشهير بمواصفات خطيرة، منها قدرته على حمل 10 رؤوس نووية، ووزنه عند إطلاقه يصل إلى 150 طناً، مع قدرة على بلوغ أهدافه عبر كل من القطبين الشمالي أو الجنوبي، وسهولة تجاوزه لشبكات "اصطياد الصواريخ"، وفقاً لتعبير يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي.

يتجنب الجبال وتارة يرتفع وتارة ينخفض

أما عن قدرته التفجيرية، فهي أشد بأكثر من 2000 مرة من قنبلة نووية عيار هيروشيما، لذلك "فبإمكانه تدمير بلد بمساحة بريطانيا"، طبقاً لما ذكرته صحيفة Express البريطانية بموقعها الثلاثاء عن "شيطان2" العامل بالوقود السائل، وفي الفيديو أدناه، وهو من مارس الماضي، معلومات بالإنجليزية تساعد أيضاً على الإلمام بالصاروخ الذي يتوقعون دخوله الخدمة في العام المقبل.

الصاروخ هو نسخة خطيرة محدثة عن RS-36M المعروف باسم "الشيطان" لقادة حلف شمال الأطلسي، كما أنه خفيّ على الرادارات، لا يظهر لمجالات رصدها ولا على شاشاتها، وهو ما قرأته "العربية.نت" مترجماً عما نشره موقع YTpo.ru الروسي بتقرير ذكر فيه أن مداه يبلغ 16 ألفاً من الكيلومترات "لذلك فبإمكانه الوصول إلى الأراضي الأميركية في 12 دقيقة"، طبقاً لما ذكره الموقع.

أما Sputnik الإخباري الروسي، فنشر عن "الشيطان 2" في 2016 بأنه الأكبر بين الباليستيات في التاريخ، وأن المعروف من مواصفاته السرية "قدرته على الانطلاق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو"، كما أنه يتجنب الجبال في تحليقه أحياناً "فتارة يرتفع وتارة ينخفض، وأحيانا يتستر بها"، وهو يمضي بسرعة تفوق سرعة الصوت عند الضرورة، وأقل منها أحياناً، بحسب الظروف.