كولن: لن أهرب من الولايات المتحدة لتفادي تسليمي لتركيا

قال فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه #تركيا بالتحريض على الانقلاب الفاشل العام الماضي إنه لا ينوي الهروب من الولايات المتحدة وسيقبل تسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقره بتسليمه لها.

ونفى #كولن (79 عاما) في مقابلة أجريت معه في مجمعه السكني المحاط بأسوار وبوابات بجبال بوكونو في #بنسلفانيا ما قالته الحكومة التركية في فبراير شباط بأنه يستعد للرحيل إلى كندا لتجنب تسليمه.

وقال لرويترز "الشائعات ليست صحيحة على الإطلاق".

ويتهم الرئيس التركي طيب #أردوغان والحكومة التركية كولن بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/تموز العام الماضي والتي قاد خلالها جنود مارقون دبابات ومقاتلات وقصفوا البرلمان وحاولوا خطف أردوغان أو قتله. ولقي أكثر من 240 شخصا حتفهم في أعمال العنف.

ورفضت السفارة التركية في واشنطن التعليق على أحدث تصريحات كولن. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين في أنقره للحصول على تعليق فوري.