لافروف: لا أعلم شيئا عن اجتماع نجل ترمب مع محامية روسية

اعتبر وزير #الخارجية _الروسي سيرغي #لافروف اليوم الأربعاء لوم نجل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على اجتماعه مع محامية روسية بأنه ضرب من "الجنون".

وأظهرت رسائل بالبريد الإلكتروني أن المحامية الروسية ربما كانت لديها معلومات تضر بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي هيلاري #كلينتون.

وقال لافروف خلال زيارته لبروكسل "اندهشت لعلمي بأن محامية روسية ونجل ترمب يتعرضان للوم بسبب اجتماع. بالنسبة لي هذا جنون".

وأضاف "لأنه عندما يتحدث أي شخص لمحام ما هي المشكلة أو التهديد الذي ربما ينجم عن ذلك؟ لم يكن لدي علم مسبق بهذا الأمر وعلمت به من التلفزيون".