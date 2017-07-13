إسرائيل تعد خطة لمواجهة "هاكرز الانتخابات"

تعمل السلطات الإسرائيلية على خطة لمواجهة احتمال حدوث محاولات لتشويش أو التدخل في إجراءات الانتخابات، بواسطة شن هجمات إلكترونية.

وتم اتخاذ القرار على خلفية محاولات تم تسجيلها في السنة الأخيرة للتدخل في معارك انتخابية في الغرب، فقد اتهمت الاستخبارات الأميركية #روسيا بالتدخل في #انتخابات_الرئاسة_الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطرحت ادعاءات مشابهة بشأن محاولات للتدخل في انتخابات دول أوروبية. ولا يستهدف الاستعداد الإسرائيلي بشكل معلن، عدواً معيناً، وحسب المعروف فإنه لم يتم حتى اليوم تشخيص محاولات للتأثير على الانتخابات في إسرائيل.

وستنسق "سلطة السيبر" استعداداتها الدفاعية مع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية وتنوي في المستقبل إطلاع الأحزاب والجهات السياسية والتنظيمات المرتبطة بإجراءات الانتخابات، على طرق تشخيص اختراق السيبر والاحتماء منه.

يشار إلى أن فرز الأصوات في إسرائيل يتم بشكل يدوي، وعلى خلفية كثرة محاولات التدخل في الانتخابات بواسطة شن هجمات سيبر، سيوصي خبراء السيبر بمواصلة العمل وفق الطريقة القائمة. لكنه على الرغم من ذلك توجد جوانب أخرى للمعركة الانتخابية، خلال الاستعداد للانتخابات وفي يوم الانتخابات نفسه، والتي يمكن أن تتعرض للهجمات وتحتم الاستعداد لمواجهتها. والمقصود في ذلك، من جملة أمور أخرى، موقع الإنترنت التابع للجنة الانتخابات المركزية، مواقع الأحزاب، منظومات النقل وجهات أخرى توفر الخدمات التكنولوجية واللوجستية في يوم الانتخابات.

وقال خبراء في مجال السيبر إن إسرائيل تعرف المخاطر المتزايدة لتشويش الانتخابات وسعي دول أو تنظيمات إلى عمل ذلك، على خلفية السوابق التي حدثت في أماكن أخرى في العالم. مع ذلك فإن سلطة السيبر لن تتدخل في مضامين ترتبط بالمعركة الانتخابية، ولا تنوي العمل من أجل وقف حملات الحرب النفسية، بل ستركز على حماية المنظومات في مواجهة محاولات التدخل في إجراءات الانتخابات نفسها.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، يوم الأحد، تحذيرا لرئيس الأركان غادي ايزنكوت، من إمكانية تدخل الهاكرز في الانتخابات الإسرائيلية، وأوضح لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أنه يجب على إسرائيل أن تعرف بإمكانية محاولة التدخل والتأثير على ديمقراطيتها بواسطة هجمات السيبر. وذكر ايزنكوت ظواهر مشابهة حدثت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وفرنسا وأوكرانيا. ورغم أنه لم يذكر بشكل واضح اسم الدولة المسؤولة عن ذلك، إلا أنه في كل هذه الحالات تم نسب التدخل لروسيا.

وأوصى ايزنكوت أعضاء الكنيست بتعقب محاولات التأثير على الديمقراطية في المعارك الانتخابية في أميركا وفرنسا، وهجمات السيبر التي استهدفت منشآت تحتية في أوكرانيا.